Capella (ERC) a Parlon sobre el piloto de Mossos en escuelas: "¿Quién manda?"

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha preguntado a la consellera de Interior, Núria Parlon, sobre el plan piloto de Mossos d'Esquadra en escuelas tras asegurar que estaba en vías de parálisis y el departamento haya matizado que sigue adelante: "¿Quién manda sobre los Mossos? ¿Quién tiene las competencias en materia de Interior y Seguridad Pública?"

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha manifestado que una gran mayoría de la comunidad educativa no comparte la presencia de policía en centros escolares y ha emplazado al Govern a "cumplir" con una moción aprobada en el Parlament de ERC que le pide dejar sin efecto dicho piloto.

"Esperemos que dejen de rectificarse entre ellos, cumplan el mandato del Parlament y escuchen a la comunidad educativa y a la sociedad en general", ha reclamado Capella,

RECARGO A CRUCEROS

Sobre la enmienda a los Presupuestos que permitirá a Barcelona subir hasta los 24 euros la tasa turística para los cruceros que pasen menos de 12 horas en la ciudad, que han pactado con PSC y Comuns, ha defendido que es un "paso más" para poder gestionar el impacto que produce el turismo en la ciudad en el ámbito del espacio y los servicios públicos y en el de la movilidad.

"Barcelona necesita herramientas que le permitan devolver a la ciudadanía este esfuerzo, y por eso hemos impulsado este retorno social para que se destine, por ejemplo, a bonificar el 50% de los comedores escolares", ha concretado.

Sobre que hayan pactado con el Govern el cambio legal que debe permitir crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC), Capella ha defendido que era un paso necesario: "A partir de aquí será necesario concretar la creación de un órgano bilateral entre el Estado y la Generalitat para cogobernar los aeropuertos catalanes".