Capella (ERC) pide al Govern "fiscalizar la dejadez de funciones" de Renfe y Adif con Rodalies

Critica la "fanfarronería" de Puente e invita a Junts a defender con ERC el traspaso integral

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido al Govern "fiscalizar la dejadez de funciones que hacen Renfe y Adif" con Rodalies, y les ha instado a hacer pública esta fiscalización y exigir responsabilidades al Gobierno central.

En su intervención este martes en el pleno monográfico de Rodalies en el Parlament, ha reclamado que el Govern de Salvador Illa que defienda a la ciudadanía catalana ante "situaciones que son de abuso de poder, de chantaje y de indefensión permanente" por la gestión de Rodalies.

"Ustedes deben de asumir las responsabilidades que tienen, no otras responsabilidades. Y estar al lado de la gente, consellera, no es hacer un tuit", ha reprochado Capella a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, a quien ha afeado no haberse quejado a los responsables de Renfe y Adif del mal funcionamiento de Rodalies.

PONER A LOS USUARIOS EN EL CENTRO

La portavoz republicana también ha asegurado que "es moralmente reprobable y de una responsabilidad impropia excusar cualquiera de las incidencias o despropósitos con la situación de las obras" en las infraestructuras ferroviarias, y ha pedido poner a los usuarios en el centro de las decisiones sobre Rodalies.

Capella ha criticado "la fanfarronería de algunos políticos de Madrid, sin ir más lejos al ministro de turno", en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente, al dar explicaciones sobre las incidencias en Rodalies, y ha reclamado más inversión y más ambición.

También ha sostenido que la única solución es el traspaso integral de Rodalies, tras lo que ha invitado a Junts a defenderlo con ERC, y ha preguntado a los de Carles Puigdemont: "Si tan fácil era, ¿por qué en 2010 ustedes no expulsaron a Renfe de la posibilidad de continuar gestionando Rodalies?", y ha añadido que no se podía hacer y que por eso los responsables de Junts declinaron hacerlo en ese momento.