Caprabo prevé 41 millones de euros en ventas de productos de proximidad este año, un 6% más

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé que sus ventas de productos de pequeños productores y cooperativas agrarias de Catalunya alcancen los 41 millones de euros durante este ejercicio, un 6% más, según ha informado este viernes en un comunicado.

En 2024, la compañía superó previsiones y alcanzó unas ventas de 38,5 millones de euros en productos de proximidad, lo que supuso un crecimiento del 6,4% respecto al año anterior.

Este avance se traduce en un incremento hasta las 3.600 referencias activas y en la colaboración con 350 proveedores, una muestra del papel que juegan los pequeños productores en la estrategia de la compañía.

Para apoyar estos datos, la cadena celebra este viernes y sábado la Feria Caprabo de Productos de Proximidad de Barcelona, una iniciativa que tiene como principal objetivo fomentar el consumo y el conocimiento de los productos de proximidad.

Durante dos jornadas, cerca de una treintena de pequeños productores y cooperativas dan a conocer sus productos en el recién reformado supermercado Caprabo del Centro Comercial L'Illa Diagonal de Barcelona, que ha contado con una inversión de 5 millones.