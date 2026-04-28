Imagen promocional de Cara Delevingne. - PRIMAVERA SOUND

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La modelo y actriz Cara Delevingne presentará su proyecto musical en el Primavera Sound Barcelona 2026, con una actuación en la sala La Nau el 3 de junio, como parte de la programación del Primavera a la Ciutat.

El concierto se suma a la ya anunciada actuación en el Parc del Fòrum el 5 de junio, en el segundo día de festival, informa el Primavera Sound en un comunicado de este martes.

A través de sus redes sociales, Delevingne ha compartido algunos fragmentos de lo que serán sus próximos 'singles', como 'I Forgot' y 'Out Of My Head'.