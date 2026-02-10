Cárdenas (UGT Renfe) cifra en 200 los interventores requeridos para la media distancia de Rodalies

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha cifrado en 200 los interventores requeridos para mejorar la media distancia de Rodalies y entre 45 y 55 las incorporaciones necesarias en el centro de gestión, para llegar a los 90, tras el acuerdo de este lunes de sindicatos con el ministerio para levantar la huelga.

Ha explicado que los trenes de media distancia solían tener una plantilla de interventores de entre 115 y 125, y ahora está en 30, y ha señalado que la cifra de incorporaciones a Renfe para gestionar Rodalies será de "centenares", sin especificar el número, ha dicho este martes en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Cárdenas ha tachado de "histórico" el acuerdo, ha expresado que la gravedad de la situación es, a su juicio, al más alto nivel y ha fijado en la globalidad las claves del acuerdo, incidiendo en las garantías ministeriales cuanto a invertir en seguridad.

"Tenemos una firma ministerial en la cual entendemos que venga quien venga, pase lo que pase, ya que es un plan a largo plazo, sea a nivel más local o a nivel estatal, se tienen que cumplir esos acuerdos porque es para un bien para la sociedad, indiferentemente de quien venga a gobernar", ha dicho.

Preguntado por si se cumplieron con los servicios mínimos durante la huelga de este lunes, ha apuntado que cree que sí y ha lamentado que estos hubieran sido del 66% y del 33 en horas valle: "A mí me gustaría que fueran como en Francia, que es del 100%", ha dicho.