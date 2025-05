Care Santos revive la historia de amor epistolar de sus padres en la novela 'El amor que pasa'

El libro surge tras recuperar más de 800 cartas que su padre escribió a su madre en los años 60

La escritora Care Santos ha revivido la historia de amor epistolar de sus padres en 'El amor que pasa' (publicado por Destino en castellano y Columna en catalán), un libro en el que también hace un retrato de la España de los años 50 y 60.

En rueda de prensa este miércoles, afirma que la novela la ha escrito a partir de más de 800 cartas que su padre escribió a su madre en los años 60, cuando se conocieron, y que ella, cuando murió en 2023, se las dejó guardadas para que pudiera conservarlas.

"Encontré las cartas el día de mi cumpleaños, en una caja que mi madre había dejado con mi nombre. Fue el último regalo de mi madre, algo que le pedí toda la vida", señala.

Asegura que ella siempre supo que esta historia valía la pena explicarla: "La historia de mis padres era una historia de sobremesa, sabían que era divertida y diferente. Se conocieron de una forma muy rocambolesca. La escuché siempre y muchas veces las historias que tenemos tan cerca no las valoramos hasta años después".

Explica que sus padres se conocieron por el anuncio de una revista cinematográfica, cuando su madre con 15 años escribió a un joven sevillano, su padre, que se anunciaba buscando pareja: casualmente, este anuncio no lo publicó él, sino dos gemelas con las que tuvo un 'affaire' al mismo tiempo y que se quisieron vengar de él.

AMOR "IDÉNTICO" EN LA ACTUALIDAD

Preguntada por el amor en la actualidad, en comparación con el de sus padres, Santos ha señalado que es "idéntico", pero que hoy en día lo que cambian son las herramientas tecnológicas que las personas tienen a su alcance, cuando antes, en cambio, dependían de cartas.

"Creo que la gran pregunta es '¿de qué nos enamoramos?', pues de una proyección que hacemos nosotros, de lo que pensamos que es la otra persona, de lo que tienes en la cabeza, y creo que no ha cambiado nada", añade.

La escritora también ha querido poner en valor las casualidades y el papel del azar en la vida de las personas: "Da vértigo pensar '¿qué no habría pasado si...?'. Es el destino y cómo jugamos las cartas".

Destaca que, con este libro, ha aprendido que su padre era un joven que se enamoró de forma alocada y que, para cuando escribió las cartas, tendría la edad de su hijo: "Si fuera mi hijo le diría '¿pero qué haces? Para'. Tenía la sensación de '¿este hombre qué hace?', porque le hablaba de casarse y llevaban 5 cartas intercambiadas".

También dice que su madre no se atrevió a volver a leer las cartas hasta que estaba cerca de los 80 años y que le dijo 'me he vuelto a enamorar de tu padre': "Y no me extraña", añade Santos.

HOMENAJE A SU PADRE

Por otro lado, asegura que la novela también es un homenaje a su padre, ya que descubrió muchas cosas de él que no conocía: "Mi padre escribió toda su vida. Más de 3.000 poemas y encontramos dos novelas inéditas cuando murió. Pero hasta qué punto él había querido ser escritor no nos lo dijo nunca".

Santos ha apuntado que en literatura hay un género de novelas de hijas hablando de sus madres, e hijos de sus padres, pero hay menos de hijas que hablan de sus padres, y dice que esto es lo que quiso hacer, en un ejercicio de "recuperación y homenaje" a la figura de su padre.