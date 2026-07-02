Càritas Catalunya avisa de una "pobreza enquistada" y pide políticas efectivas de vivienda

Presentación de la Memoria 2025 de Càritas Catalunya - CÀRITAS CATALUNYA

TARRAGONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Càritas Catalunya ha alertado este jueves de una "pobreza enquistada" que no responde únicamente a la falta de ingresos si no a una combinación de factores, y ha pedido una política pública efectiva de vivienda.

Las diez Càritas diocesanas en Catalunya, acompañaron a 86.128 hogares, donde vivían 199.571 personas, a través de 2.084 proyectos desarrollados, según recoge la Memoria 2025 de la entidad, presentada en Tarragona.

La memoria de la entidad señala la vivienda como principal factor de exclusión social, y más de la mitad de los hogares acompañados (55%) no disponen de una vivienda digna y casi 7 de cada 10 tienen dificultades para asumir los gastos de vivienda o de suministros básicos.

Càritas ha afirmado que el realquiler, que hace 15 años era una realidad casi inexistente, se ha convertido en la opción habitual para 1 de cada 3 hogares acompañados por Càritas y pasa de ser una opción transitoria a ser permanente.

La entidad ha explicado que el 46% de las personas atendidas son personas en situación administrativa irregular, que les impide el acceso efectivo a derechos fundamentales y su incorporación al mercado de trabajo.

Càritas ha acompañado durante el proceso extraordinario de regularización de migrantes a alrededor de 7.500 personas y ha realizado los trámites de más de 4.000, una labor que continuará con el acompañamiento en los itinerarios de inserción laboral.

El informe de Càritas Catalunya recoge que el 58% de las personas acompañadas son mujeres y que en la mitad de hogares atendidos viven niños y adolescentes.

El 60% de las personas acompañadas por Càritas Catalunya se encontraba en situación de desempleo y 1 de cada 5 tenía un empleo precario, una situación que según la entidad evidencia que disponer de un trabajo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida digna.

La entidad ha pedido un compromiso decidido de las administraciones para ampliar el parque de vivienda social y garantizar el acceso a una vivienda digna, y ha reclamado que se apruebe la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo.

Asimismo, ha pedido que se implemente una prestación universal por crianza, así como la gratuidad y universalidad de la etapa escolar 0-3 y las actividades extraescolares.