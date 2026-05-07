Carles Duarte recibirá el Premi d'Honor de la prensa comarcal catalana

Carles Duarte en una foto de archivo. - ACPC

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El lingüista, poeta y gestor cultural Carles Duarte recibirá el Premi d'Honor de la Premsa Comarcal, que otorga la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), por su "compromiso con la lengua catalana".

Duarte se suma a nombres como los de Mònica Terribas, Antoni Bassas, Rosa Maria Calaf y Ramon Besa, informa este jueves la ACPC en un comunicado.

El poeta ha desarrollado una "actividad relevante" en los ámbitos de la lengua, la literatura y la cultura, ha sido colaborador de figuras como Joan Coromines y Antoni Maria Bada i Margarit, y ha participado en el 'Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana', entre otros.

FESTA DELS PREMIS PREMSA COMARCAL

El galardón se otorgará durante la III Festa dels Premis Premsa Comarcal, que se celebrará el 29 de mayo en L'Auditori de Barcelona y reivindicará la prensa comarcal como "antídoto" contra las 'fake news' y como herramienta de cohesión social.

Durante la gala, la APCP entregará también el Primero a la Tolerancia, de nueva creación, al fundador de Open Arms, Òscar Camps.

Asimismo, se librarán los Premios a las Mejores Portadas, Fotografía y Digital de 2025, y los Premios a la Solidaridad para estudiantes de ESO y Bachillerato.

El evento contará con actuaciones del músico Triquell y el actor Pep Plaza, así como con la periodista y guionista Candela Figueras como presentadora.