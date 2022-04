Carles Porta publica un nuevo 'Crims': "Los crímenes son nuestra otra mitad, la que no queremos ver"

En los libros intenta minimizar y eliminar el morbo y satisfacer la curiosidad

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor, Carles Porta, publica este jueves otros dos libros 'Crims: Llum a la foscor' (La Campana/Reservoir Books), y una versión extendida del primer libro de 'Crims: Tot el que llegireu és real', y ha explicado: "Los crímenes son nuestra otra mitad, la que no queremos ver".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que los crímenes definen a la sociedad, y que si la gente mirara más su mitad oscura, habría menos oscuridad y se entendería más cómo funciona la sociedad: "La mayoría de los crímenes son fruto del fracaso colectivo, representado en una persona concreta que es la que comete el crimen".

Porta ha explicado que con el libro 'Crims: Llum a la foscor' se han escogido 10 casos con una territorialidad amplia --incluye un caso de Alemania y otro de Estados Unidos-- con cierta diversidad en la tipología de los crímenes y buscando buenos relatos.

"Lo que a mí me obsesiona es que el gran ejercicio para mí es la narrativa. Nosotros partimos del periodismo para ir a la literatura, aunque no llegamos a la literatura, no soy tan bueno como Truman Capote", ha bromeado.

"RIGOR, RESPETO Y RITMO NARRATIVO"

En estos relatos se busca el ejercicio narrativo alrededor de un crimen, pero ha manifestado que en todos los relatos se encuentran las tres erres: rigor, con cada detalle contrastado y firme; respeto, sobre todo para las víctimas y los asesinos, y ritmo narrativo, "porque leer un libro tiene que ser un entretenimiento".

Ha explicado que también utilizan el miedo, la tensión y el thriller, que forman parte de las emociones, y ha manifestado que "cuando alguien toca las emociones es cuando se conecta con la gente".

Porta ha expresado que con los nuevos casos, fuera de Catalunya, "hay un intento de enseñar que podemos narrar casos internacionales".

Este jueves también publica otro libro, 'Crims: Tot el que llegireu és real', que es una versión extendida del primer libro 'Crims', que añade los guiones de los cuatro capítulos del crimen de la Guardia Urbana.

MINIMIZAR EL MORBO

Ha expresado que quiere creer que no hay morbo en los casos que explican, y que intentan minimizarlo y eliminarlo y satisfacer la curiosidad, y ha manifestado: "Siempre nos preguntamos: ¿cómo explicarías esta historia si afectara a alguien de tu familia y cuáles son los elementos necesarios para que se entienda la historia? Si no es necesario no hace falta ponerlos".

Porta ha asegurado que siempre ha habido crónica negra, y que probablemente a ellos les funciona porque "hay una manera de ver y narrar que hasta ahora no había".

También ha explicado que no les gusta tener expertos, quieren protagonistas, es por eso que intentan hablar con las familias de las víctimas, y con todas las personas --como forenses o jueces-- que participaron en el caso, y ha agradecido a los cuerpos policiales, jueces y fiscales de investigación que se atreven a participar explicando los casos: "Quien se expone tiene que ser valiente y estar convencido de que hizo su trabajo con buena intención".