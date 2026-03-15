Carles Rebassa gana el Premi Sant Jordi con la novela 'Prometeu de les mil maneres'

Nit de les Lletres Catalanes - ÒMNIUM

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta mallorquín Carles Rebassa ha ganado el 66 Premi Sant Jordi de novela con 'Prometeu de les mil maneres', una obra sobre las relaciones humanas protagonizada por un camarero de una cafetería del centro de Palma, que se ha fallado en la Nit de les Lletres Catalanes organizada por Òmnium y el Institut d'Estudis Catalans.

El jurado del Premi Sant Jordi de novela, dotado con 75.000 euros desde esta edición convirtiéndose en el mejor dotado de las letras catalanas, ha destacado de la obra su lenguaje vivo que explica "una telaraña de relaciones marcadas por el poder y el deseo, complejas y envenenadas".

En 'Prometeu de les mil maneres', que publicará este mes de marzo la editorial Univers, la vida del camarero Prometeu Dolors ve cambiada su vida cuando conoce al joven Carles, y desde ese momento se convierte en una lucha por proteger la propia identidad de los amigos, los amantes, el trabajo, la ciudad y la muerte.

Rebassa, que ya consiguió el Premi Carles Riba de poesía en 2019, ha destacado el talante social de la novela, con la lucha de clases y la "convivencia entre amos y criados", el amor como capaz de construir espacios y destruirlos y la ciudad de Palma, que en su voluntad de complacer se quema a si misma.

Carles Rebassa ha publicado los libros de poesía 'Requiescat in pace', 'Els joves i les vídues', 'Pluja de foc', 'Sons bruts' i 'El Caire Formentera', la novela 'Eren ells' y el libro biográfico 'Mite i pols de Blai Bonet'.