Carlos Grau (MWCapital): "Barcelona es y seguirá siendo la capital mundial del móvil"

Publicado 23/02/2020 17:50:11 CET

Prevén una asistencia de 5.000 personas al Tech Spirit Barcelona

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, ha sostenido que "Barcelona es y seguirá siendo la capital del móvil", algo que ha querido destacar en el acto inaugural del Tech Spirit Barcelona, que sustituye al Four Years From Now (4YFN) tras la cancelación del Mobile World Congress (MWC).

"Contamos con un ecosistema cohesionado, que permite hacer grandes cosas. Somos ya una ciudad de referencia en el ecosistema tecnológico emprendedor y un 'hub' tecnológico en el 5G", ha dicho en un discurso durante el Mobile Networking Lunch en el Mercat de la Boqueria de Barcelona.

Tech Spirit Barcelona ofrecerá actividades para profesionales, inversores, emprendedores y los ciudadanos hasta el jueves, pero es una "respuesta excepcional" que no quiere sustituir ni al MWC ni al 4YFN, sino preparar la próxima edición del congreso en Barcelona.

Ha explicado que la MWCapital afronta con ilusión la edición de 2021, que esperan que sea la "mejor de la historia", y que uno de sus principales proyectos este año será promover la reflexión sobre el humanismo tecnológico y la tecnoética en la sociedad.

Este proyecto, ha dicho, va más allá de la agenda de innovación digital, "contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva, más justa, que ponga el ser humano en el centro".

Este domingo han reflexionado sobre ello en la primera sesión de trabajo del año de la MWCapital, a la que han asistido más de 100 expertos de todo el mundo, y que desarrollarán más a fondo en una cumbre a finales de año.

BARCELONA TECH CITY

El consejero delegado y CEO de Barcelona Tech City, Miquel Martí, ha explicado que no se podían imaginar que lo que antes era una comida en el seno del 4YFN sería el inicio del Tech Spirit Barcelona en una ciudad "posicionada entre los primeros 'hubs' tecnológicos de Europa".

Ha destacado que Barcelona es una ciudad emprendedora que no se resigna ante las adversidades, y ha atribuido este empuje al efecto del MWC: "Las cosas se han estado haciendo bien".

Tech Spirit Barcelona es la "mejor demostración" del espíritu emprendedor de Barcelona, que viene de abajo a arriba, como según él se ha demostrado en esta iniciativa que propusieron los emprendedores y que luego obtuvo el apoyo del Govern, el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y de la Fundación MWC.

Esta colaboración público privada ha dado lugar "en un tiempo récord, a una historia de superación colectiva" que ha desenfocado en una gran multitud de propuestas, a las que prevén que asistan unas 5.000 personas --2.500 más que las que contemplaron cuando anunciaron el evento--.

Martí ha querido compartir una conversación que mantuvo en el MWC con el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, que les dijo que debían creerse su ciudad: "La respuesta la tenemos este 2020. Nos lo hemos creído".