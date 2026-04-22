Carlos Prieto asegura que los migrantes "ahora ven la luz" con la regularización extraordinaria

Archivo - El delegado de Gobierno de Catalunya, Carlos Prieto - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado este miércoles que las personas migrantes que buscan regularizar su situación en España "ahora ven la luz" gracias al proceso extraordinario impulsado por el Gobierno, y considera que hasta ahora vivían en la oscuridad y el miedo.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Prieto ha dicho que las colas en los centros de extranjerías se deben a que los solicitantes se lanzan "de forma desesperada" para adquirir derechos, más allá de los deberes y obligaciones que dice que tenían.

Ha afirmado que el informe del Consejo de Estado sobre esta materia llegó "demasiado justo" y que al Gobierno le hubiera gustado tener una semana más para preparar el proceso.

Ha explicado que antes del 16 de junio se resolverán 41.500 arraigos pendientes de forma extraordinaria, 5.000 permisos de menores no acompañados y 1.000 demandas de asilo, a parte de la regularización extraordinaria, y que el procedimiento ordinario ha resuelto 600.000 peticiones en los últimos dos años.

Ha tildado de histórica la regularización extraordinaria y ha recordado que esta es la séptima que se hace en democracia, dos de ellas bajo el mandato del expresidente del PP José María Aznar: "A veces, los discursos, algunos se los podrían ahorrar", ha dicho en referencia velada a las críticas de los populares a la medida.

EL MUNDO LOCAL COLABORA

Preguntado por si el Ejecutivo ha encontrado resistencia del mundo local para facilitar el trámite, lo ha negado y ha afirmado que "hasta" el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, está cumpliendo.

"Incluso el señor Albiol, que nos hace críticas en Twitter muy duras, está cumpliendo. Yo, mientras cumpla, que haga todas las críticas del mundo que quiera", ha dicho.

CATALÁN

Sobre el hecho de que el catalán no sea requisito en esta regularización, ha precisado que este sí será "importante" en la renovación del permiso de residencia y trabajo, que se hace al cabo de un año de regularizarse.

"Siempre ha sido un elemento que se valora de forma muy importante estos informes de integración sociolaboral que normalmente se piden por los arraigos", ha dicho.

BURKA EN EL ESPACIO PÚBLICO

Preguntado por la propuesta del Ayuntamiento de Lleida de prohibir el burka en espacios públicos, ha asegurado que, aunque el burka "atente contra los derechos de las mujeres", no es un problema que se dé en las calles catalanas.

"Hay que concentrarse en muchos problemas, ¿pero de verdad hay que concentrarse en el burka?. Yo no lo creo", ha dicho.