Carlos Zanón publica la novela 'Objetos perdidos': "Todos estamos un poco perdidos"

El escritor barcelonés Carlos Zanón publica este jueves 'Objetos perdidos' (Salamandra), una novela existencial protagonizada por un abanico de personajes solitarios y desorientados en una gran ciudad como Barcelona: "La novela juega con la idea de que en la ciudad todos somos objetos perdidos. Todos estamos un poco perdidos".

En una entrevista con Europa Press, Zanón (Barcelona, 1966) ha explicado que en la novela unos personajes "claramente quieren desaparecer mientras que otros que están desaparecidos quieren ser encontrados y que no se les olvide".

En la novela, al abogado Álex Gual, que vive en un hotel, se le da tan bien encontrar personas como perder cosas y se ve envuelto en la venta de pruebas por la desaparición de un jugador de rugby por su vínculo con el turbio Señor Paco, al tiempo que se ve atraído por la camarera Inés y mantiene una relación tóxica con la pintora en horas bajas Lola K.

Zanón incluye en la trama los casos reales de dos jugadores de rugby, uno que falleció en Barcelona y otro que desapareció, y con los que habla de cosas que le interesan "sin hacer autoficción".

EN LA BARBACOA DE TONY SOPRANO

Para ilustrar esos personajes solitarios, en el de Álex ha querido extraerle todo aspecto sexual para dotarlo de una mayor imagen de soledad, que se mueve en las historias con dos mujeres, la historia tóxica con la pintora Lola y la más convencional con Inés: "Creo que todos estamos solos, más de lo que nos atrevemos a confesar", ha considerado Zanón.

A esto se le suma el personaje de Señor Paco, que fascina y repugna al mismo tiempo, y que aborda la atracción que las personas sienten por gente que le hará daño: "A todos nos hubiera encantado que Tony Soprano nos invitara a su barbacoa", ha añadido.

Zanón ha explicado que es su novela más existencial, aunque se ha dado más cuenta de ello en la recepción de la misma que durante la escritura, y ha subrayado que sus obras se tienen que nutrir de lo que está pasando: "Lo que me gusta de la ficción es que no tienes que explicar qué te pasa, sino lo que pasa. No es una novela sobre lo que me estaba pasando, sino sobre sensaciones y sentimientos".

Preguntado por si es más difícil desaparecer ahora en un mundo hiperconectado, ha subrayado que las modalidades cambian, y que ahora si se deja dos meses sin contestar en whatsapp "la gente no llama para ver si estás bien, se olvidan de ti" y cuando lo ven a uno por la calle preguntan más por qué uno se ha ido de la aplicación de mensajería instantánea que sobre qué le pasa.

"Estamos muy cerca de desaparecer, mucho más de lo que nos creemos", ha subrayado Zanón, quien ha señalado que la novela también trata sobre la fragilidad de los trabajos y las relaciones.

NOVELA NEGRA

El escritor ha dicho que el género negro es "bastardo", permite tocar de todo, y lo ha ejemplificado en que es como un cuenco en el que se puede mezclar con otros géneros y eso en lugar de desdibujarlo lo hace más rico.

Zanón, que es el comisario del festival BCNegra, ha afirmado que es un certamen que tiene una "dinámica muy buena", y que su voluntad es que no baje el nivel.

Ha explicado que el festival va consiguiendo nuevo públicos, público joven, y que seguirá buscando apuestas y no tanto centrarse solo en las grandes estrellas.