Carlota Pereda abre el Festival de Sitges con 'Found Alive' y pide más proyectos de género de mujeres

El director del Festival de Sitges Ángel Sala y la directora de 'Found Alive' Carlota Pereda - EUROPA PRESS

Regresa al festival con un thriller protagonizado por Chloë Grace Moretz

SITGES (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

La directora Carlota Pereda abre este jueves el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya con la película 'Found Alive', protagonizada por Chloë Grace Moretz y Rupert Friend, que se convertirá en la primera película dirigida por una realizadora española que inaugura el certamen, y ha pedido más proyectos de género de mujeres en España.

En rueda de prensa, la directora ha asegurado que para una directora es "doblemente complicado" conseguir financiación para una película de género en España, y ha pedido a los productores apostar por el talento femenino e intentar levantar sus proyectos.

"Fuera vemos muchas más mujeres haciendo cine de género", ha subrayado Pereda, quien ha destacado los proyectos que se incluyen en la iniciativa WomanInFan del Festival de Sitges.

Carlota Pereda regresa al Festival de Sitges tras su paso con 'Cerdita' y 'La ermita' con 'Found Alive', que se estrena mundialmente en el festival catalán, en la que 10 años después de escapar de un sádico secuestrador cuando era adolescente, Reeve LeClaire se enfrenta a su trauma y acepta ayudar a una superviviente que acaba de ser rescatada.

La película se inspira en la novela de Carla Norton 'The Edge of Normal' y supone el salto a una producción independiente estadounidense, aunque también cuenta con la española Nostromo entre sus productores, y ha dicho que ha visto una forma de trabajar y una pasión por parte de los actores de "querer rodarla" que la han acercado a la filmación de un cortometraje.

Pereda ha explicado que ha leído mucho sobre la temática y que han tenido asesoramiento de psicólogos --Chloë Grace Moretz también lo hizo con víctimas-- porque ha dicho que no quería que la acción de la película se centrase en el 'psycho-killer' sino todo lo contrario.

Ha afirmado que le han inspirado películas como 'El silencio de los corderos', de la que todo el mundo recuerda el personaje de Hannibal Lecter, o 'Prisioneros', pero que ella ha optado por no "glamourizar" al 'psycho-killer' y la violencia, que en ningún momento muestra la que se ejerce sobre las mujeres.

"CONEXIÓN" CON CHLOË GRACE MORETZ

Carlota Pereda ha subrayado que Chloë Grace Moretz fue su primera y única opción para el papel protagonista, ha destacado su trabajo corporal durante el filme y ha subrayado que tuvieron una "conexión" y vieron que el personaje necesitaba el menor texto posible.

Los productores de la película Nate Bolotin, Matthew Miller y Adrián Guerra han destacado que tuvieron claro que Pereda debía dirigir la película tras 'Cerdita', en una película que se rodó fuera de España pero que tuvo su posproducción en el Estado.

Pereda se convierte con 'Found Alive' en la primera directora española cuya película inaugura el Festival de Sitges, lo que ha dicho que para ella es "un honor y una alegría", y la cuarta mujer que lo hace tras Mary Harron, Ana Lily Amirpour y Julia Ducournau, que lo hizo el año pasado con 'Alpha'.