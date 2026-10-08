Elma Saiz elude responder si Begoña Gómez irá en las listas del PSOE: "Ni confirmo ni desmiento, no me corresponde"

La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha eludido responder hoy sobre si la mujer del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, podría ir en las listas del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre. En este sentido ha precisado que ni confirma, ni desmiente, por que no la corresponde.

Así se ha manifestado durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, al ser preguntada si tenía conocimiento de que la mujer de Pedro Sánchez fuera a ir en las listas electorales como algunos medios han publicado.

"Es que yo ni confirmo ni desmiento", ha señalado alegando que a ella no le "corresponde". Tampoco ha desvelado si ella misma irá en las listas a los comicios del 29 de noviembre. A este respecto, ha precisado que se está trabajando internamente en el PSOE sobre las listas y desconoce "cuál puede ser la composición".

En cualquier caso, ha querido mostrar su respaldo a Begoña Gómez lanzando su "máxima empatía, solidaridad y admiración a pesar de esa campaña de acoso tan insoportable que lleva sufriendo tantos años".

La ministra también se ha referido a la petición del PP de que se impute al PSOE y ha señalado que la postura de los de Feijóo no la sorprende porque desde el "minuto cero" llevan tratando de judicializar la política.

A este respecto, ha añadido que lo que la sorprendería es que hicieran propuestas "de proyecto de país" que es lo que no está escuchando y lo que escucha, ha precisado, le da "miedo" en referencia a las propuestas sobre pensiones o bajas laborales.

En cuanto a la petición de algunos dirigentes del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso de que no se use el voto por correo ante la posibilidad de que pueda ser manipulado, la portavoz del Ejecutivo ha recalcado que eso es lo que se escucha en "otras latitudes". "Los ultras tienen la misma argumentación", ha remachado.

PP TAMBIÉN CUESTIONA SUS RESULTADOS EN CCAA Y AYUNTAMIENTOS

Dicho esto, ha añadido que le llama la atención que un partido que gobierna en CCAA y ayuntamientos cuestione el voto por correo porque, en su opinión, "también está cuestionando sus propios resultados electorales".

Además, cree que en el PP "no hay nadie al timón" por las diferentes declaraciones de Ayuso, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper o el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Se trata, ha añadido, de una posición muy peligrosa y de "extraordinaria irresponsabilidad" porque el sistema español es "absolutamente garantista". No obstante, cree que el PP prefiere hablar de esto porque no tienen proyecto de país, y no hablan de vivienda, empleo, prosperidad o cambio climático.

PIDE AL TS QUE RESUELVA CUANTO ANTES SOBRE LA LEY DE NIETOS.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la aplicación de la llamada 'ley de nietos' que da la nacionalidad a los descendientes de los huidos de la guerra civil y la dictadura, Elma Saiz ha reclamado al alto tribunal que "resuelva sobre el fondo cuanto antes" por entender que es una cuestión "primordial".

En su opinión no puede haber "ciudadanos de primera y de segunda en términos de derechos y en términos de nada", en relación a la suspensión cautelar de que los nacionalizados en base a esta norma puedan votar en los próximos comicios. "Así que yo creo que es importante que se resuelva cuanto antes", ha remachado.