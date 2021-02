Carme Artigas destaca que el Gobierno está creando una carta de derechos digitales

El director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, y la directora de Digital Future Society, Cristina Colom, en la presentación del libro ‘Faster than the Future’

Gobierno y MWCapital presentan el libro 'Faster than the future' por el humanismo tecnológico

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha destacado este jueves que el Gobierno esta trabajando en una carta de derechos digitales abordando temas como la ciberseguridad, la privacidad y las 'fake news'.

Lo ha indicado así en la presentación telemática del libro 'Faster than the future. Facing the digital age', que aborda los grandes retos de la revolución digital y reflexiona sobre los desafíos económicos, sociales y éticos que surgen de la emergencia digital latente.

El libro presentado este jueves está escrito por diez parejas formadas por académicos y periodistas internacionales "de reconocido prestigio" que han debatido también sobre estos temas durante la presentación.

La secretaria ha añadido que se está ante retos muy complejos y esto hace necesaria la unión de diferentes mentes que debatan para que nadie se quede atrás, "porque el futuro está por construir".

Artigas ha explicado que la iniciativa busca "construir una agenda digital de Gobierno más equitativa e inclusiva" para todos y que para eso es necesario valorar los retos económicos, sociales, éticos y sostenibles.

ABUSO POR PARTE DE EMPRESAS

Por su parte, la directora de Digital Future Society, Cristina Colom, ha destacado en la rueda de prensa que todas las tecnologías emergentes necesitan de un componente ético transparente y que ahora es el momento de afrontarlo por una "emergencia digital" latente.

Colom ha añadido que si no se abordan estos retos con el humanismo tecnológico en un plazo corto de tiempo podrán tener "desigualdades y desequilibrios para los ciudadanos importantes".

En la rueda de prensa también ha participado el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, para hablar sobre supercomputación y advertir de que actualmente "la tecnología está muy por encima de las leyes con un abuso total de algunas empresas sobre la libertad de los ciudadanos".

Es por eso que, según ha indicado, es importante que haya iniciativas como el libro 'Faster than the Future' que unan a expertos de diferentes campos para intentar hacer que la sociedad y el futuro de la tecnología sean más justos".