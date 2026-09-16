Carme Portaceli abre la temporada de la Comédie-Française con 'Les Bonnes' de Genet

Archivo - La directora artística de TNC, Carme Portaceli, posa para Europa Press durante la presentación de la obra 'Els homes i els dies', en la Sala Gran, a 19 de abril de 2022, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portaceli, abre este jueves la temporada 2026-27 de la Comédie-Française con el estreno de 'Les Bonnes' (Las criadas) de Jean Genet.

El estreno será en el Théâtre de l'Athénée de París, donde Louis Jouvet presentó por primera vez la obra en 1947 con la presencia del autor, informa el TNC en un comunicado.

El espectáculo estará en cartel hasta el 25 de octubre y, tras esta primera etapa, el montaje de Portaceli se incorporará al repertorio de la Comédie-Française y se representará en la Salle Richelieu, sede histórica de la institución, coincidiendo con su reapertura.