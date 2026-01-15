Carme Portaceli dirige un "retrato poliédrico" sobre la figura de María Magdalena en el TNC

Cartel de la obra 'Maria Magdalena' en el TNC - TNC

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora Carme Portaceli dirige un "retrato poliédrico" sobre la figura de María Magdalena en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), un montaje contemporáneo que reivindica al personaje como símbolo de las mujeres borradas de la historia y cuyo reparto está encabezado por Ariadna Gil.

Coproducción del TNC y del KVS de Bruselas y con texto de Michael De Cock, Portaceli ha dicho que "no es casual" que esta obra coincida con la aparición de numerosos libros y exposiciones sobre la figura de María Magdalena en Europa.

En la obra 'Maria Magdalena', que se podrá ver en el TNC del 22 de enero al 22 de febrero, Míriam, una profesora, viaja de Bruselas a Barcelona para impartir una conferencia sobre María Magdalena, y deja atrás a su niña pequeña y toma la decisión de divorciarse de su marido, y cuando llega a la ciudad el taxista que la espera se llama Jesús.

Portaceli, también directora artística del TNC, ha dicho que la imagen que se ha confeccionado de María Magdalena a lo largo de su historia es "un 'fake', un bulo", y ha recordado que todo lo que se sabe de ella son arquetipos de la mujer pecadora.

La dramaturga Inés Boza ha asegurado que han intentado "cambiar el punto de vista" de la figura de María Magdalena desde la perspectiva de la mujer, y acercarse a los estudios realizados por teólogas de los evangelios gnósticos.

Boza ha subrayado en la voluntad de hacer un "retrato poliédrico" dando voz a las mujeres de esta historia, y ha recordado que según la tradición bíblica fue la única seguidora de Jesús que se acercó a su tumba.

'FAKE NEWS'

Michael de Cock ha dicho que el texto tiene una mirada contemporánea y un "punto de humor surrealista", muy adecuado en un mundo lleno de 'fake news' como el actual con el que ha intentado deconstruir el relato alrededor de María Magdalena.

Ha subrayado que con esta deconstrucción del "mito y la mentira" alrededor del personaje ha buscado ver como el patriarcado o los bulos marcan las vidas, y ha asegurado que la relación con Jesús la han presentado de una forma onírica sin caer en el reduccionismo.

En este sentido, Ariadna Gil ha afirmado que el montaje le ha descubierto un personaje sobre el que no se había preguntado y que ha constatado cómo ha atravesado a las mujeres "esta imagen de la mujer pecadora".

El montaje cuenta con música en directo y una pantalla que juega un papel inmersivo en la historia, y tras su paso por el TNC se verá el 11 y 12 de marzo en el KVS de Bruselas en catalán.