Carme Portaceli no prevé volverse a presentar "en principio" a la dirección artística del TNC

La directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portaceli, ha asegurado este lunes respecto a la convocatoria abierto para el cargo a partir de la temporada 2027-2028: "Os tengo que decir que en principio no me volveré a presentar".

En la presentación de la obra 'La reina lloba', ha dicho que es una labor preciosa y que, desde que se comunicó el concurso, comenzó a recibir llamadas y mensajes diciéndole que no puede ser que marchase: "Estas llamadas y mensajes son uno de los mejores regalos que me llevo. Muchas veces, este trabajo es como vivir con un novio que no te dice nunca que te quiere".

Ha asegurado que es una persona muy entregada, que ha disfrutado mucho en el cargo, pero que también desgasta, ya que tiene sus cosas buenas y otras más difíciles: "En principio, no me presentaré, pero, claro, después de estas llamadas me lo he pensado, ¿eh?".