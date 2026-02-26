Carmen Thyssen quiere que su futuro museo en Barcelona "se amolde a la ciudad y al entorno"

Archivo - La baronesa Thyssen-Bornemisza, Carmen Thyssen - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb.

La baronesa Carmen Thyssen ha afirmado que quiere que el futuro Museo Carmen Thyssen de Barcelona, que se ubicará en el antiguo cine Comedia, "se amolde a la ciudad y al entorno".

"Soy la primera que creo que debemos respetar la ciudad, la belleza que tenemos en Barcelona. Igual que yo soy de la ciudad y también quiero que se me respete. Tenemos que ser consecuentes", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha expresado que todavía están perfilando el proyecto arquitectónico, que aún no está acabado: "Creo que lo haremos cada vez mejor".

Ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona recibió la propuesta de ampliación con "un poco de reticencia" y se ha mostrado abierta a escuchar a los demás grupos municipales, de los cuales ha señalado que casi todos se han interesado en el proyecto.

"Espero que el gobierno y la oposición comprendan que esto es bueno para todos, que es un bien para Barcelona salir al mundo a través del arte, como ha hecho históricamente Catalunya", ha dicho.

ANTIGUO COMEDIA

Ha descartado mantener el interior del antiguo cine Comedia: "El cine ya vivió su época, se conservarán la fachada y las cubiertas, pero mantener el interior sería un atraso porque en este espacio se podrán exhibir muchas más cosas".

Ha expresado que le hace ilusión que su centro expositivo en Barcelona tenga "una buena tienda-librería, con libros de arte buenos".