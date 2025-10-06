Carmona (Renfe) afirma que se hará seguimiento y "ajustes" en el plan del macrocorte en la R3

Archivo - El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que harán seguimiento y "ajustes" con plataformas y ayuntamientos del plan del macrocorte de 16 meses en la R3 para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona), así como las mejoras que se puedan llevar a cabo durante este periodo.

Lo ha dicho en una entrevista este lunes de 3Cat Info, al ser preguntado por esta cuestión, donde ha señalado que al ser un corte previsto "se dimensiona el volumen, tanto de autobuses como de personal, por la necesidad que requiere mover o romper la movilidad de 21.000 personas de la línea R3".

"Hasta que no pasan los días y te acostumbras a la nueva rutina supone una alteración" y afirma que durante los primeros días habrá un dispositivo de 90 informadores para guiar al viajero.

Sobre la interrupción de la circulación de la R3 entre Montcada Bifurcació y La Garriga, asegura que se ha gestionado servicio alternativo por carretera con autobuses, y que siguen buscando más para "asegurar esta movilidad y rotación de buses en el trayecto afectado".

Preguntado por quejas de pasajeros con respecto a este servicio durante la tarde de este lunes, Carmona ha dicho que "se pueden producir situaciones puntuales"; que, aunque la disponibilidad de autobuses y de conductores es limitada, los que se han encontrado se han puesto a disposición de los clientes, y añade que Adif está trabajando para restablecer el servicio este lunes.