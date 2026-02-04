Carmona (Rodalies) afirma que se trabaja para recuperar el servicio "de forma progresiva"

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, atiende a los medios en la Estación de Sants en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado este miércoles por la tarde que se está trabajando para que el servicio ferroviario de Rodalies se recupere "de forma progresiva".
Lo ha dicho en declaraciones a periodistas desde la estación de Sants de Barcelona, donde ha asegurado que el servicio "se está estabilizando" tras las últimas incidencias.
Ha señalado que, por parte de Adif, se han desplazado a Catalunya 400 técnicos que trabajan en 31 puntos de la red para "recuperar lo antes posible los diferentes tramos que están afectados".
