Carmona (Rodalies) dice que este jueves se ofrece "la misma oferta ferroviaria" que el miércoles

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que el servicio de Rodalies ofrece este jueves "la misma oferta ferroviaria" que este miércoles con el mismo servicio alternativo por carretera, y la ampliación de la R8 con un bus entre Valls y Camp de Tarragona y en los trabajos de mejora del plan alternativo de la R3.

"Tenemos la voluntad, la capacidad, el esfuerzo de remontar esta situación, de revertirla", ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona, donde ha subrayado el dispositivo de 150 autobuses refuerzo y las actuaciones de mejora en 31 puntos de la red.

Preguntado por una posible reapertura de nuevos tramos cortados, ha asegurado que "en el momento" en que se tengan novedades estas se comunicarán a los usuarios.

