Carmona (Rodalies) dice que se presta la oferta habitual de trenes pese a posibles demoras puntuales

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, durante la atención a los medios este viernes - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que Rodalies presta este viernes una "oferta habitual" de trenes pese a posibles demoras puntuales en algunas líneas tras más de 36 horas de corte del servicio.

"Trabajamos conjuntamente con todos los trabajadores y el Govern para recuperar la confianza de los usuarios. El esfuerzo se ha plasmado durante toda la noche para hoy salir con esa máxima normalidad posible. Se pueden producir demoras puntuales", ha dicho en una atención a los medios desde la estación de Sants de Barcelona tras la reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Catalunya.

Carmona ha explicado que en la R1 se circula en vía única y se ha limitado la oferta a dos trenes por hora y sentido mientras que en la R4 entre L'Hospitalet y Martorell (Barcelona), un árbol caído en la vía también obliga a circular en vía única entre Molins y Martorell (Barcelona).

Además, en la R15 hay un servicio alternativo por carretera entre Reus y Ribarroja d'Ebre (Tarragona).

Ha señalado que todos los maquinistas se han presentado a su puesto de trabajo después del acuerdo de este jueves entre el Govern y los principales sindicatos de maquinistas de para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que dejó una víctima mortal y diversos heridos.