Carmona (Rodalies) insta a buscar "otros medios" de transporte tras el corte de la R4

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha instado a los usuarios del tramo afectado en la R4 entre Martorell y l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a buscar "otros medios" de transporte tras el corte por desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) este jueves por la tarde.

Así lo ha dicho este viernes en una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona, donde ha explicado que Renfe no ha organizado un plan alternativo por bus porque hay "alternativas más eficientes", como son los servicios de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Tram, las líneas de bus o el Metro de Barcelona,a su juicio.

"Es más efectivo que establecer un servicio alternativo por carretera para entrar en las ciudades, teniendo en cuenta que existen unos modos de transporte muy potentes de entrada a Barcelona y que conectan a las diferentes poblaciones creyendo que es la mejor opción", ha dicho.

Ha vinculado la reapertura de este tramo afectado a los tempos de los trabajos de los protocolos de seguridad de Adif y ha señalado que la incidencia no afectó "en ningún caso" a la estabilidad de la vía pero que, según él, por precaución, Adif decidió interrumpir el tramo.

Ha explicado que, aunque prevé que el servicio de lanzaderas establecido este jueves en la R4 entre Terrassa y Manresa (Barcelona) y en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) estabilice este viernes sus frecuencias, aún se mantiene el servicio alternativo en bus.

HUELGA FERROVIARIA DE LA SEMANA QUE VIENE

Preguntado por la huelga de los maquinistas convocada para el 9, 10 y 11 de febrero, ha asegurado que se mantienen los planes alternativos.

Sobre el plan de bus alternativo para la R3, ha afirmado que espera que este viernes se cierre un acuerdo tras "escuchar la voz local" de los municipios afectados y que se implemente de cara al lunes.

Ha apuntado que Adif está actuando en "prácticamente" 91 puntos de la red para implementar mejoras.