Carmona (Rodalies) prevé estabilizar el viernes la frecuencia de las lanzaderas en la R1 y R4

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que prevé que el servicio de lanzaderas establecido este jueves en la R4 entre Terrassa y Manresa (Barcelona) y en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) "estabilizará" este viernes sus frecuencias.

En una atención a los medios desde la estación de Sants de Barcelona, ha añadido que la apertura de estos tramos representa dar "los primeros pasos de la recuperación progresiva" de Rodalies.

El servicio se ofrece como lanzadera porque siguen existiendo limitaciones temporales de velocidad y que, de esta forma, si se da algún retraso, no afecta al resto de la línea, mientras se garantiza la oferta ferroviaria entre estas localidades.

