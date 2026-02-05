El Carnaval de Barcelona 2026 arrancará con el tradicional 'Arribo' en Sants-Montjuïc el 12 de febrero

Archivo - Espectáculo de Carnaval durante el Arribo, en la Plaça de Bonet i Muixí, a 27 de febrero de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Barcelona 2026 arrancará el 12 de febrero desde el distrito de Sants-Montjuïc con el tradicional espectáculo del 'Arribo' protagonizado por la 'Reina Belluga' y que esta edición se celebrará en la Casa del Mig.

La Reina renovará su vestuario después de 14 años y protagonizará esta "transformación simbólica" en la que será una fiesta compartida entre el Carnaval de Barcelona y el Carnaval de Sants, informa el Ayuntamiento en un comunicado este jueves.

Frente a la facha de la Casa del Mig, el escenario se convertirá en una "gran sala de espejos que evocará un salón de sastrería, con una gran escalera escénica en el centro", para que sastres y modistas trabajen en directo la confección del nuevo atuendo de la 'Reina Belluga'.

El espectáculo contará con la participación de 24 artistas en escena y un "amplio" despliegue de disciplinas artísticas como el circo, cantantes en directo y dos 'clowns'.

La jornada culminará con la habitual Taronjada del Carnaval de Barcelona, una tradición que homenajea la naranjada de 1714 y simboliza el inicio de la fiesta, "el desenfreno y la libertad carnavalesca en la ciudad".