Carol Guzy gana el World Press Photo del Año con una fotografía sobre las deportaciones en EE.UU.

Archivo - 26 August 2025, US, New York: A family weeps after their loved one, a migrant from Ecuador, is detained by ICE after his immigration court hearing at the Jacob Javits Federal Building in New York. Photo: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa - Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de Zuma Press e IWitness, ha ganado el World Press Photo del Año con una fotografía sobre las campañas de deportación de inmigrantes en Estados Unidos.

'Separados por el ICE' es una fotografía tomada para el 'Miami Herald' en uno de los pocos edificios federales de EE.UU. a los que los fotógrafos tenían acceso y captura el momento en que una familia es separada.

Además de la fotografía ganadora, el World Press Photo 2026 ha anunciado dos finalistas: Saber Nuraldin (Palestina), con 'Emergencia humanitaria en Gaza', una fotografía sobre la escasa ayuda humanitaria en la franja de Gaza.

La otra finalista ha sido Víctor J.Blue (EE.UU.), con 'Los juicios de las mujeres Achí', el retrato de Doña Paulina Ixpatá Alvarado, junto a otras mujeres hachís frente a un tribunal de Guatemala.

La Fundación Photographic Social Vision organiza la exposición 'World Press Photo 2026', que se podrá visitar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) del 6 al 13 de noviembre.