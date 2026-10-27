Carol Recio será la portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona en sustitución de Marc Serra

Archivo - La número dos de la candidatura a la alcaldía de Barcelona, Carol Recio, interviene durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 23 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Pisarello ganaba ayer, 22 de febrero, las primarias - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La número 2 de BComú a las elecciones municipales de 2027, Carol Recio, ha sido nombrada portavoz del grupo para lo que queda de mandato, sustituyendo al actual portavoz, Marc Serra, que se mantendrá como cara visible en la Comisión de Presidencia.

Según ha podido saber Europa Press, los Comuns han decidido reorganizar su estructura para prepararse de cara a los comicios, otorgando más peso a Recio, que será la número 2 de Gerardo Pisarello en la carrera hacia la alcaldía de Barcelona.

Se trata del único movimiento en el grupo municipal, que seguirán con Gemma Tarafa como presidenta, cargo al que accedió tras la salida de la exlíder de BComú Janet Sanz, y con el concejal Pau Gonzàlez como portavoz adjunto.