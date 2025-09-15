Carrefour abre en el Aeropuerto de Barcelona su primer supermercado en un aeropuerto de España

La tienda de Carrefour en la terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona - CARREFOUR

Carrefour ha abierto en la terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona su primer supermercado en un aeropuerto de España, según ha informado este lunes en un comunicado.

La nueva tienda 'Carrefour City' está pensada para viajeros, acompañantes y profesionales del recinto y la ubicación en la T2 quiere compatibilizar los tránsitos de alta densidad con un modelo de tienda compacta.

Contará con un surtido de 1.000 artículos como bebidas frías, snacks, frutos secos, leche, café, fruta, huevos y básicos de despensa.

También ofrecerá producto local de Catalunya, así como con accesorios de viaje y un espacio de higiene y cuidado personal para resolver necesidades de última hora.

Este proyecto se enmarca en el plan de expansión 2025 de Carrefour España, que prevé superar las 100 nuevas aperturas y alcanzar las 1.600 tiendas al cierre de año, y como generar más de 700 nuevos empleos en 2026.