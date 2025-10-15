Las carreteras catalanas cortadas por la huelga por Palestina se recuperan de forma progresiva

La C-25 en Manresa se ha cortado por segunda vez, pero Mossos informa que se ha reabierto

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informado de que todos los cortes registrados este miércoles por la mañana a raíz de la huelga por Palestina "se han levantado" ya, pero ha advertido de que la normalidad en las carreteras se recuperará de forma progresiva.

En declaraciones a los medios desde el Centre d'Informació Viària de Catalunya (Civicat), Lamiel ha explicado que las principales afectaciones se han producido en la C-25 y en la C-17 en Vic (Barcelona), tanto en sentido Lleida como Girona, así como la Ronda Litoral (B-10) de entrada a la capital catalana.

Concretamente, el corte en la Ronda ha congestionado toda la B-10 y la A-2 hasta la altura de Sant Andreu de la Barca, así como la A-3 hasta pasado El Papiol (Barcelona), una situación que ha generado "retenciones muy considerables" y ha llegado a obligar a los Mossos d'Esquadra a abrir un desvío en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) hacia la B-23.

A pesar de que las principales carreteras se han podido reabrir tras los cortes, cerca de las 11.30 horas un grupo de manifestantes ha vuelto a cortar la C-25 en Manresa, pero fuentes de la policía catalana explican que el tráfico vuelve a circular; no obstante, la N-II en Mataró (Barcelona) sí que tiene interrumpida la circulación frente a la estación de Rodalies.

ENTRADA NORTE POR BARCELONA

A pesar de que los cortes se han levantado en las principales vías, Lamiel ha recomendado a los conductores que se dirijan a la capital catalana que lo hagan por la zona norte de la ciudad, ya que ha sido el acceso que ha contado con un tráfico "bastante fluido".

Además, ha planteado la opción de entrar a Barcelona por la carretera de pago C-16, que también se ha llegado a congestionar porque muchos vehículos han redirigido su ruta al detectar cortes por la A-2.

ACCIDENTE EN RAJADELL (BARCELONA)

Paralelamente a los cortes por la huelga por Palestina, Lamiel ha explicado que esta mañana se ha producido un accidente grave sin personas heridas en la C-25 a la altura de Rajadell (Barcelona) en dirección Girona, donde han chocado dos camiones, uno de ellos con carga de animales.

Por ello, el director del SCT ha avanzado que tardarán unas 12 horas en resolver la incidencia, ya que en este tipo de accidentes se tienen que retirar los camiones, un equipo de veterinarios debe revisar a los animales que hayan podido sufrir heridas y se tiene que reparar la barrera que separa los dos sentidos de la marcha.

Finalmente, el SCT está realizando desvíos a vías alternativas.