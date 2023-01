Carrizosa (Cs) acusa a ERC y PSC de hacer "teatro" con los Presupuestos y cree que ya hay acuerdo

Replica a Sánchez: "El 'procés' no termina porque ERC es un partido dos veces golpista"



BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusado a ERC y al PSC de hacer "teatro" con la negociación sobre los Presupuestos de la Generalitat, después de que el Govern asegurara haber alcanzado un primer acuerdo con los socialistas y que el PSC lo negara, y se ha mostrado convencido de que ya tienen un acuerdo sobre las cuentas.

"Por una cuestión de tiempos políticos y de reparto de protagonismos, el PSC está negando que ese pacto se haya cerrado. El acuerdo existe ya", ha sostenido en una entrevista de Europa Press en relación con la negociación de las cuentas, sobre las que asegura que el Govern no les ha hecho llegar ningún detalle.

Carrizosa ha recordado que Cs se ofreció a negociar sobre los Presupuestos, algo que "no se ha concretado en nada por voluntad de ERC", y ha añadido que no esperan nada de unas cuentas avaladas por PSC, ERC y los comuns, tres partidos que, según ha dicho, provocaron que la deuda catalana se disparara cuando gobernaron durante el tripartito.

Según ha defendido, Cs hubiera luchado por unos Presupuestos que cuidaran a las clases medias y trabajadoras, a autónomos y a las pymes: "Nos parece que estar gastando dinero, por ejemplo, para poner en órbita un satélite cuando tenemos a más niños que ninguna otra comunidad estudiando en barracones o las listas de espera más altas no son prioridades propias de un Govern".

VE UNA "OSADÍA" GOBERNAR CON 33 DIPUTADOS

Carrizosa ha sostenido que es una "osadía" por parte de ERC querer gobernar Catalunya con 33 diputados y ha acusado a los republicanos de anteponer su disputa con Junts por la hegemonía en el independentismo a los problemas de los catalanes mientras, al mismo tiempo, pacta con el PSOE en el Congreso de los Diputados para lograr a cambio su apoyo, ha defendido.

"Como tiene ese apoyo, por eso no ha convocado elecciones. Si no se han convocado elecciones, es porque a Sánchez no le ha convenido y porque al PSC no le ha convenido", ha advertido Carrizosa, que ha reprochado al líder del PSC, Salvador Illa, que rehusara impulsar una moción de censura cuando se rompió la coalición ERC-Junts.

Tras las críticas a Illa por apostar por una consulta sobre el autogobierno, Carrizosa ha afirmado que el líder del PSC no ha renunciado a una consulta en Catalunya, sino que ha "escondido tácticamente" esta iniciativa, igual que ocurrió, según él, con los indultos y la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y modificar la malversación.

Así, se ha mostrado convencido de que el PSC recuperará la propuesta de celebrar una consulta, y ha añadido: "Para nosotros, la negativa al referéndum es una mentira más de Pedro Sánchez. Es todo un juego táctico en el que el PSC siempre actúa de comparsa y de muleta de los partidos nacionalistas".

LOS FRUTOS "PODRIDOS" DEL DIÁLOGO

Sobre la mesa del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, Carrizosa ha defendido que el diálogo debe producirse dentro de las instituciones democráticas y ha criticado los "acuerdos secretos que afloran cuando deciden los actores que protagonizan estas mesas a espaldas de la población".

"Sus acuerdos son frutos podridos de la democracia que vulneran, que pervierten la separación de poderes, que instan reformas de leyes tan importantes como el Código Penal a instancias de aquellos que han sido condenados por ese mismo Código Penal", ha criticado.

Según él, y en contra de lo que afirma el Gobierno basándose en los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, ERC sigue sin aceptar el marco constitucional, puesto que continúa reclamando un referéndum de independencia para Catalunya y, por lo tanto, "no renuncia para nada a sus postulados".

"El 'procés' no termina porque ERC es un partido dos veces golpista: hizo un golpe contra la República en el 34 y ha hecho un golpe contra la democracia española en 2017", ha advertido el líder de Cs, que ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara que el proceso independentista había acabado.

También ha afirmado que las declaraciones de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Segoviano abriéndose a estudiar la autodeterminación son, en sus palabras, consecuencia de la politización de este tribunal: "Es alucinante esa concesión política por parte de una magistrado serio, que no tiene que hacer innovaciones que no resulten de la propia Constitución".

ANNA GRAU: "UNA MUJER COSMOPOLITA"

A la espera de las primarias que decidirán el candidato de Cs a la alcaldía de Barcelona, Carrizosa ha elogiado el perfil de la portavoz de Cs en Catalunya y diputada en el Parlament, Anna Grau, la única dirigente que hasta ahora ha anunciado su decisión de presentarse tras la dimisión de la exalcaldable Luz Guilarte.

"Grau es una mujer cosmopolita que ha vivido en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en Girona. Es una mujer con cultura y con mundo. Me parece una candidata que pega mucho con la idea cosmopolita y de las reformas y avances" que necesita la ciudad, ha destacado.

Según ha explicado, la lista final de la candidatura para Barcelona se confeccionará "a propuesta" del alcaldable que salga de las primarias --del 23 al 19 de febrero--: corresponderá a esa persona determinar si alguna de las dos concejalas de Cs en Barcelona --el tercero, Paco Sierra, fue expulsado del partido-- concurre a las municipales.

ACUSA A VALENTS DE "TRANSFUGUISMO"

Preguntado por si Cs está más cerca del modelo de la actual alcaldesa, Ada Colau, o del del exalcalde y candidato de Junts, Xavier Trias, Carrizosa ha mantenido que el partido tiene su propio modelo, que pasa por que Barcelona recupere la "segunda capitalidad" de España y tenga un lugar más destacado en la política territorial del Govern.

El líder de Cs en Catalunya, que confía en obtener representación en el consistorio barcelonés, ha advertido de que la atomización de la política puede favorecer sus posibilidades de condicionar el Gobierno municipal y "acabar con el colauismo en Barcelona" aunque no obtengan una representación mayoritaria.

Por otro lado, ha descartado cualquier alianza con Valents --que salió de la coalición BCN pel Canvi-Cs liderada por el exministro francés Manuel Valls--, una formación que niega que represente un proyecto de regeneración: "Lo más alejado a la regeneración democrática es formar un partido a base de tránsfugas sin reparar para nada en el cumplimiento de las leyes antitransfuguismo".