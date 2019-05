Carrizosa (Cs) dice que serán un dique "contra el nacionalismo" en los municipios

Actualizado 04/05/2019 15:15:38 CET

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Cs en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha sostenido que su partido será "el dique de contención contra el nacionalismo también en los municipios de Cataluña" después de las elecciones del mayo el 26 de mayo.

"Vamos a ejercer un control democrático desde las instituciones, desde los Ayuntamientos en Cataluña donde el partido socialista ha pactado en reiteradas ocasiones con los partidos independentistas", ha dicho en declaraciones a los medios este sábado en Mataró (Barcelona), donde ha participado en un acto con la candidata de Cs a la Alcaldía de la ciudad, Cristina Sancho.

Aunque desde Cs no vetarán pactos con fuerzas no nacionalistas, ha explicado Carrizosa, sí tratarán de evitar que "las fuerzas no nacionalistas, por ocupar una silla, pacten con las nacionalistas".

Preguntado por la posibilidad de que el juez estime el recurso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Ponsatí y Comín contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) --de excluirlos de las listas de las elecciones europeas--, Carrizosa ha dicho que acatarán la resolución judicial pero que se reservan la posibilidad de recurrirla, porque ven el criterio de la JEC "de absoluta lógica".

En alusión a la petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Carrizosa ha dicho que espera que les "sostenga la mirada" explique la decisión de otorgar la Cruz de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert.

Ha asegurado que De Gispert es "una persona que reiteradamente ha insultado a Inés Arrimadas y la ha invitado a irse".

También ha criticado que la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, estuvo "coaccionando y amenazando por escrito a los directivos de Catalunya Ràdio para que emitieran anuncios del referéndum declarado ilegal", razón por la cual Cs ha pedido su cese.