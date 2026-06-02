La Casa Batlló no puede abrir al público por el bloqueo de docentes concentrados ante el edificio

Docentes concentrados ante la Casa Batlló, que no puede abrir al público por el bloqueo este martes desde primera hora - CGT

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa Batlló no ha podido abrir al público desde este martes a las 9 horas (su horario habitual de apertura) a raíz del bloqueo al acceso por los docentes concentrados ante el edificio desde primera hora, han informado fuentes de la Casa Batlló a Europa Press.

En la concentración, promovida por el sindicato en huelga CGT, los docentes han colocado pupitres y sillas ante el edificio situado en el Passeig de Gràcia de la capital catalana, informan desde CGT.

Este es el segundo bloqueo que los docentes en huelga realizan a un emblema turístico de la ciudad tras el de la Sagrada Familia del pasado 18 de mayo.