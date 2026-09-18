Casa Cupra Raval permitirá al público probar los modelos de la marca el próximo sábado

Imagen del Cupra Raval - CASA CUPRA

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval ha organizado dos sesiones de conducción este sábado 19 de septiembre en las que el público podrá ponerse al volante del Cupra Raval y otros modelos de la gama Cupra, ha informado el espacio en un comunicado este viernes.

Estas sesiones, que se celebran a las 10.00 y 12.30 horas, forman parte de una nueva edición de las jornadas abiertas al público 'Electric Saturdays', y es la primera vez que se podrá probar el modelo Cupra Raval, lanzado en abril.

El Cupra Raval se ha convertido "en uno de los grandes protagonistas" del espacio desde entonces, lo que se ha traducido también en las ventas, explica el comunicado, con más de 50 ventas del modelo en Casa Cupra Raval, un 25% del total de las ventas del año en el espacio.