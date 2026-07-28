Casa Cupra Raval reúne en una exposición material original de 'La guerra de las galaxias' - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval reúne en la exposición 'Rebels beyond the Galaxy' piezas originales utilizadas en los rodajes de la saga de 'La guerra de las galaxias', en una muestra comisariada por el coleccionista Alfredo Calles.

Bajo el concepto 'De un fan para fans', la muestra reúne una selección de piezas originales, figuras a tamaño real, bustos, dioramas, cascos, naves y objetos de colección procedente de una de las colecciones privadas más completas de Europa, informa Casa Cupra Seat.

Entre las piezas más destacadas de la exposición, que se podrá ver desde este martes al 22 de septiembre, figuran un fragmento original de la Estrella de la Muerte utilizado en la película de 1977 o un traje original de soldado rebelde empleado en ese rodaje.

También incluye una máscara de producción de un ewok de 'El retorno del Jedi', restaurada por Tom Spina, así como piezas de escenografía de 'El ataque de los clones' y autógrafos de autores, miembros del equipo de rodaje y especialistas en efectos especiales.

La exposición nace de la pasión de su comisario, Alfredo Calles, quien ha dedicado años a reunir la colección con el propósito de compartirla con otros aficionados.