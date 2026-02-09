Casa Seat acoge en febrero dos Cupra Runnning Tribe y dos sesiones sobre electromovilidad

Casa Seat - CASA SEAT

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acogerá este mes de febrero dos ediciones de Cupra Running Tribe, que se celebrarán este jueves 12 y el domingo 22, con el propósito es conectar los espacios más icónicos de Barcelona a través del deporte, y dos sesiones sobre electromovilidad este sábado 14 de febrero, informa en un comunicado este lunes.

La primera Cupra Running Tribe servirá para preparar a los runners de Barcelona para la Media Maratón de la ciudad, que tiene lugar este fin de semana (el domingo 15), y la segunda tiene el propósito de celebrar el 8 aniversario de Cupra.

El sábado 14 de febrero, organizará dos sesiones (a las 10 y a las 12.30 horas) para invitar a los barceloneses a "descubrir en primera persona todo lo que la movilidad eléctrica puede ofrecer", un encuentro organizado de la mano de Fast Parcmotor, que ya ha reunido a más de 250 personas en 10 ediciones.

La jornada empezará con una charla informativa, seguirá con un 'test drive' con un Cupra eléctrico en un recorrido que combina ciudad y carretera, con asistencia en tiempo real para conocer los detalles sobre la eficiencia, aceleración, autonomía y carga del vehículo.

En paralelo, Casa Seat mantiene su actividad comercial en el Cupra Garage de Planta 1 con exposición de la flota de coches Cupra y, en especial, del nuevo Raval 'camuflado'.

REPRESENTACIÓN DE LA GIOCONDA

El Gran Teatre del Liceu ofrece una representación de La Gioconda dentro de su programación de Under35, el próximo lunes 16 de febrero a las 19:30 horas, con la que Casa Seat colaborará para impulsar la cultura hacia los más jóvenes con pases especiales.

En concreto, pondrá a disposición de los suscriptores de la 'newsletter' 8 entradas dobles para que menores de 35 años puedan disfrutar de este pase.