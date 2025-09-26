Casa Seat acoge el 'showcar' del nuevo Cupra Tindaya hasta el 1 de octubre

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acoge entre este jueves y el 1 de octubre el 'showcar' del nuevo Cupra Tindaya, que fue presentado en el IAA Mobility 2025 de Múnich (Alemania), informa en un comunicado este viernes.

Barcelona es la primera ciudad en la que los fans de la marca y curiosos podrán conocer el prototipo del nuevo vehículo de Cupra, y "experimentar de cerca su espíritu audaz y disruptivo en primicia".

Los visitantes podrán participar en sesiones exclusivas donde se podrán apreciar tanto el exterior como el interior del prototipo, descubriendo cada detalle de su personalidad.

El Tindaya cuenta con un diseño con piezas estructurales de aluminio impresas en 3D que se adaptan a las líneas del coche.

Con 4,72 metros de longitud y llantas de 23 pulgadas, el vehículo cuenta con 'The Jewel', un prisma de cristal con una interfaz que permite interactuar físicamente con el vehículo para descubrir las nuevas experiencias de conducción y que se combina con la luz, el sonido y efectos visuales digitales.