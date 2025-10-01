Casa Seat ofrece eventos de movilidad eléctrica, conciertos y charlas en octubre

Archivo - Fachada de la sede de Casa Seat, en Barcelona (Catalunya). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Casa Seat ha programado eventos centrados en la movilidad eléctrica, conciertos, charlas, exposiciones y actividades para toda la familia en octubre, informa en un comunicado este miércoles.

Además, se suma un año más al evento 48h Open House Barcelona, en los que ofrecerá visitas guiadas a espacios que normalmente no están abiertos al público los días 25 y 26 de octubre.

El 10 de octubre, acogerá la charla 'De la estigmatización a la acción', con especialistas de Obertament y Seat, y el 16, el encuentro 'Ansiedad: la epidemia silenciosa del siglo XXI', con el psicólogo Marc Masip.

El 9 de octubre, ofrece un concierto del artista Joan Liaño; el día 20, del pianista José Carlos Hanza Fernández en el marco del Festival Ciutat Flamenco, y el 22, de la banda Sanguijuelas del Guadiana, entre otros.

Por otro lado, celebrará una nueva edición del Sábado eléctrico, con pruebas de conducción de Cupra eléctricos y charlas sobre electrificación los días 11 y 18 de octubre.