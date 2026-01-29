Casa Seat y Vampire Studio se alían como partners estratégicos de creatividad y comunicación

Archivo - Fachada de la sede de Casa Seat, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat y Vampire Studio se han aliado como partners estratégicos de creatividad y comunicación, e impulsarán la programación del espacio, informa Casa Seat en un comunicado este jueves.

Vampire Studio colaborará con Casa Seat en el diseño y desarrollo de "conceptos revolucionarios", ejecutarán campañas, organizarán eventos y crearán sinergias en comunicación con periodistas, 'talents' y creadores de contenido.

El objetivo del acuerdo de colaboración es impulsar la cultura, el entretenimiento y la música en el espacio durante los próximos años.

La managing director de Casa Seat y Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada, ha explicado que "Vampire Studio es el mejor partner para darle un giro a la ciudad y llevar a Casa Seat al siguiente nivel en 2026".

Uno de los directores de Vampire Studio, Pol Gago, ha celebrado la posibilidad de crear "nuevas experiencias que conecten a los barceloneses con la creatividad, el talento y la cultura".