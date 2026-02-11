La Casa Vicens en una foto de archivo. - CASA VICENS

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa Vicens Gaudí de Barcelona recibió 263.743 visitantes en 2025, lo que supone un incremento del 0,44% respecto a 2024, cuando fueron 262.000.

El público procedente del resto de España representó el 10% del total de los visitantes, y la demanda de visitas guiadas en catalán incremento un 13% respecto al año anterior, informa la Casa Vicens en un comunicado de este miércoles.

De entre los visitantes internacionales, las cifras se mantienen en una línea similar a los años anteriores, con Italia en primer lugar (15%), seguida de Estados Unidos (12%), Francia (9%), China (5%), Alemania (4%) y Reino Unido (4%).