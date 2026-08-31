Casadevall (CUP) pide a Illa cesar a Niubó si ella no dimite: "Ha demostrado una gran incapacidad"

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, en rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que cese a la consellera de Educación, Esther Niubó, si ella no dimite por su gestión: "Es una Conselleria que ha demostrado una gran incapacidad, que no está afrontando los problemas y así se lo está diciendo la comunidad educativa".

"Si la consellera no es capaz de asumir sus responsabilidad quizá tiene que ser el presidente Illa quien la cese si ella no dimite", ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido.

Casadevall ha acusado a Niubó de escudarse en sus subordinados en referencia al relevo de la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, y la apertura de expediente disciplinario a tres personas por la polémica de las pruebas PISA, en que se superó la tasa de exención.

En este sentido, ha criticado que desde el Govern "han tenido semanas para tomarse en serio las necesidades educativas" para poder solucionar el conflicto con la comunidad educativa, y ha llamado al conjunto de la sociedad a formar una alianza para plantar cara, ha dicho, al Ejecutivo.

"Es absolutamente vergonzoso que se planten en septiembre, a las puertas del nuevo curso escolar, con las manos vacías. No han hecho los deberes de verano y eso pasa factura en septiembre", ha sostenido.

Así, ha apoyado la huelga convocada para el primer día de curso escolar, el 8 de septiembre, y ha afirmado: "Es nuestra responsabilidad dar apoyo a la huelga educativa del primer día de curso, porque este curso no puede comenzar con normalidad".

MENSAJE A ERC

Casadevall se ha dirigido directamente al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por su propuesta de gran alianza al margen de partidos políticos para Educación, y ha señalado que "lo que se necesita para resolver la crisis educativa es una cosa tan sencilla como escuchar a la comunidad educativa", quien tiene las soluciones.

"Es necesario escuchar a esta comunidad educativa y es necesaria, sobre todo, la voluntad política para poner en práctica estas soluciones. Cosa que no podemos olvidar que el Govern de Pere Aragonès no hizo", ha zanjado.