Casi 9 de cada 10 profesionales de atención a los mayores en Catalunya son mujeres, según Acra

Archivo - La presidenta de Acra, Cinta Pascual, atendiendo a la prensa en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un barómetro de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha mostrado que casi 9 de cada 10 profesionales del sector de la atención a las personas mayores son mujeres, mientras que los hombres representan poco más del 10% de las plantillas.

En la presentación, la presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha destacado que esta realidad muestra un sector "claramente feminizado" y con capacidad de generar oportunidades para las mujeres en el ámbito de los cuidados y la gestión de servicios.

Las mujeres representan el 41% de las direcciones generales y llegan hasta el 85% de las direcciones de centro, lo que según Acra muestra que la mujer está en la primera línea asistencial pero "también en puestos de mando".

Pascual ha afirmado que, pese a que las cifras sitúan al sector por delante de otros ámbitos, todavía queda trabajo por hacer, especialmente en el acceso a las direcciones generales y en la consolidación de trayectorias profesionales largas y reconocidas para las mujeres.

La entidad ha subrayado su compromiso impulsando medidas, formación y buenas prácticas que permitan reducir las brechas existentes y garantizar que el liderazgo femenino se refleje en todos los niveles de las organizaciones.