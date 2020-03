Casi medio millón de personas escuchan los conciertos Europe's Concert Halls

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi medio millón de espectadores han disfrutado de la primera semana de conciertos desde Europa a través de Facebook de la mano del programa 'Music of the day from Europe's Concert Halls'.

Según ha informado en un comunicado L'Auditori de Barcelona --que participa en el programa--, han seguido estos conciertos 458.833 personas durante su primera semana.

La iniciativa acoge por primera vez y de forma simultánea y sincronizada un concierto diario desde las principales salas de conciertos de Europa.