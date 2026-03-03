El Castell de Púbol (Girona) explora la relación entre Dalí y el fotógrafo Horst P. Horst

GIRONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Castell Gala-Dalí de Púbol (Girona) explora en una exposición desde este martes y hasta el 6 de enero la relación entre el artista Salvador Dalí y el fotógrafo de 'Vogue' Horst P. Horst, informa la Fundació Dalí en un comunicado.

La exposición presenta 27 objetos: 3 piezas de indumentaria de Dalí y Gala, un collar, 17 fotografías, 4 revistas 'Vogue' de época, un facsímil de 'Town & Country' y la pintura 'Desmaterialización cerca de la nariz de Nerón', de 1947.

Entre las 17 fotografías de la exposición, se encuentran 3 hojas de contactos inéditos y una fotografía de época intervenida por el propio Dalí, y 2 de las 3 chaquetas no se habían expuesto nunca.

A finales de los años 30, Dalí y el fotógrafo comparten escenarios y amigos en París, y la muestra explora la mirada de estos dos autores que han dejado huella en el imaginario colectivo y que continúan siendo influyentes en la actualidad en los ámbitos del arte y la moda.

Horst P. Horst (1906-1999) está considerado una de las grandes figuras de la fotografía de moda del siglo XX, con imágenes icónicos como los diseños de vestuario de Dalí y Coco Chanel para el ballet 'Bacanal' y retratos de artistas, diseñadores y celebridades de todo tipo.