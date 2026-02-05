Castellà (Barcelona-Catalunya Centre Logistic) visita la terminal de Best en Barcelona

Visita a la terminal Best de Barcelona. - PORT DE TARRAGONA

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Barcelona-Catalunya Centre Logistic (BCL) y del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, se ha reunido en Barcelona con el ceo de Best, Guillermo Belcastro, para abordar el contexto actual y futuro de la logística y han realizado un recorrido por la terminal, informa este jueves la infraestructura portuaria en un comunicado.

En la visita han participado también el director general de BCL, Santiago Bassols; el director de Relaciones Externas de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Juan Basora; la responsable de Comercial y Desarrollo de Negocio de Port de Tarragona, Narcisa Codau, y el director de Corporate Affairs de la terminal del Puerto de Barcelona, Javier Vidal.

"La visita ha servido para contrastar la visión de ambas partes sobre las tendencias que en estos momentos están influyendo en el funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel global, europeo, estatal y catalán", explican.

La reunión también ha abordado temas como la sostenibilidad y transición energética y las tendencias en el sector hacia la neutralidad ambiental: la implantación de la OPS, la electrificación de equipos, los combustibles alternativos, etc.

Asimismo, se ha tratado la situación actual del sistema portuario catalán, en concreto las áreas en las que es necesaria una mayor cooperación entre grandes puertos.