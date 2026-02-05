Castellà (Junts) augura que ERC "hará una reflexión" sobre el nuevo modelo de financiación

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, ha augurado este jueves que ERC "hará una reflexión" sobre el nuevo modelo de financiación y ha tachado de frívolo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ajuntar la revalorización de las pensiones y la suspensión de los desahucios a personas vulnerables en el decreto del 'escudo social'.

"¿Todo este viaje para terminar en el 'café para todos' otra vez? ¿Todo este viaje ahora que tenemos en jaque al Estado para sencillamente hacer una actualización?", ha preguntado Castellà sobre el nuevo modelo de financiación en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogido por Europa Press.

Preguntado por la negativa de Junts al 'escudo social', ha afirmado que Sánchez está siendo un "frívolo enorme" por ajuntar la revalorización de las pensiones y la suspensión de los desahucios a personas vulnerables, que, según los posconvergentes, fomenta las ocupaciones y ha tachado de inmoral jugar con las medidas sociales, textualmente.

RODALIES

Sobre la situación en Rodalies, ha expresado que a la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, su gestión "le queda grande y tiene que irse".

Cuanto al traspaso de Rodalies a la Generalitat, considera que este es "una trampa" porque el Estado mantiene la mayoría accionarial de la nueva empresa.