Castellà (Junts) pide a Illa reflexionar sobre si debe someterse a una cuestión de confianza

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reflexione sobre someterse a una cuestión de confianza, ya que considera que el Govern "es un desastre absoluto".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que el Ejecutivo de Illa le recuerda al Govern tripartito: "¿Recuerda usted el Dragon Khan? Lo están superando, la gestión es un desastre absoluto".

Ha criticado la gestión de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, de la crisis de Rodalies, aunque ha descartado que Junts promueva una moción de censura.

"POR RESPONSABILIDAD"

"No sé si el presidente Illa, que espero que se recupere lo más rápido posible, ante todo esto, quizás se tendría que pensar el plantear una moción de confianza en el Parlament", ha afirmado Castellà.

El vicepresidente de Junts considera que "por responsabilidad" se debe debatir en el Parlament si Illa sigue teniendo la confianza o no de la Cámara para ser presidente.