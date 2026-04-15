Castellà (Port de Tarragona) destaca el puerto como una "rótula" del comercio peninsular y Europa

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha destacado que la llegada del ancho europeo al recinto portuario tarraconense y la puesta en marcha de la Terminal Guadalajara-Marchamalo, ambas previstas para este año, convertirán al puerto en una "rótula" que articulará los flujos de mercancías entre el centro peninsular, el Mediterráneo y el continente europeo.

Lo ha explicado este miércoles, en el marco de la primera jornada de la feria Logistics Spain, que se celebra en Guadalajara (Castilla-La Mancha) hasta el jueves, durante una presentación en la que ha resaltado las oportunidades de conectividad que ofrecerá la nueva terminal, recoge el Port de Tarragona en un comunicado.

También se ha referido a la conexión del puerto con el tercer hilo o ancho europeo, prevista para este ejercicio, y que convertirá al Port de Tarragona en el nodo ferroviario más al sur de la península con doble ancho europeo e ibérico.

"Después de años de planificación y ejecución, este año veremos los frutos de una ambiciosa estrategia que marcará un antes y un después. La llegada del ancho europeo al puerto, junto con las nuevas infraestructuras y nuestra ubicación -en la intersección entre los corredores Mediterráneo, del Ebro y del Henares- abren un nuevo escenario que cambiará muchas de las lógicas de la logística actual", ha explicado Castellà.

CALENDARIO PARA LA TERMINAL

La presentación también ha servido para presentar el calendario y el futuro modelo de gestión de la Terminal Guadalajara-Marchamalo , que la infraestructura prevé que cuente con un operador activo entre finales de 2026 o principios de 2027.

Antes, el Port de Tarragona tiene el objetivo de haber finalizado la redacción del pliego de licitación para encontrar al futuro operador de la terminal en mayo y abrir el proceso de selección del mismo durante el segundo semestre de este ejercicio.