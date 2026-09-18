Los castellers impulsan un nuevo casco infantil y un protector facial complementario

Presentación del nuevo casco casteller, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha presentado un nuevo casco infantil y un protector facial complementario, dos elementos de protección pensados para los niños que ocupan el 'pom de dalt' (los tres pisos superiores) de las estructuras.

Los primeros modelos, presentados este viernes en la Conselleria de Cultura, se probarán en plaza el 24 de septiembre en las 'diades castelleres' en Barcelona y Tarragona, con la participación de 12 'colles' locales, previamente a una distribución más general prevista para los próximos meses.

La nueva protección es fruto de dos años de trabajo conjunto entre la CCCC, la empresa NZI, fabricante de cascos desde 2006, y el Hospital Sant Joan de Déu, que desde noviembre de 2025 colabora en el diseño final y la optimización de las tallas, y el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y CaixaBank.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacado que este nuevo casco es el resultado de "un trabajo conjunto" de las 'colles', los equipos técnicos, las empresas especializadas y los profesionales de las salud, con el apoyo de las administraciones públicas.

Ha dicho que las administraciones tienen la responsabilidad de "apoyar a las comunidades que mantienen vivo este patrimonio", y ha destacado la importancia de los 'castells' y los valores que representan.

Hernández ha destacado que se da "un paso adelante" para reforzar la seguridad de los niños, que son el futuro de los 'castells'.

El nuevo modelo tiene como objetivo mejorar la fijación y la adaptación del casco a todas las medidas de la cabeza y ampliar la protección de las zonas frontal y lateral: a estas medidas se incorpora un protector facil semirrigido, de poliestiereno, que cubre las cejas, el puente nasal y los pómulos.

INCORPORACIÓN PROGRESIVA

La incorporación del nuevo casco se hará de manera progresiva y gradual: durante un periodo de transición, el casco actual y el nuevo modelo convivirán, ya que el antiguo, vigente desde 2006, ha demostrado ser un elemento de protección eficiente.

El presidente de CCCC, Albert Torres, ha asegurado que el nuevo casco y máscara facial es "la prueba que la protección de la infancia es una prioridad".

El proyecto de protección se enmarca en la campaña 'Evolucionem' impulsada por la CCCC para poner en valor como la cultura popular avanza y se renueva sin renunciar a sus orígenes.